Правительство РФ запретило использовать автомобильные шины не по сезону

С первого сентября 2023 года российским автомобилистам нельзя будет использовать летние шины в зимний сезон, а зимние – в летний. В перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация автомобиля, в том числе вошли установленные на транспортном средстве шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август) и не установленные на машинах категорий M1 и N1 зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль).