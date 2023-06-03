Секретарь СНБО Украины Данилов призвал начать «чистки» русскоязычного населения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обозвал защитников русского языка «недобитками русского мира». Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter*.
Скандал разгорелся после того, как депутат Верховной рады Максим Бужанский отказался переходить на украинский язык во время трансляции на одном из телеканалов. В своем твите Данилов заявил, что в стране нет места для таких людей и пообещал провести «зачистку».
Он заявил, что те, кто считают, что имеют право говорить по-русски в украинском эфире, не должны находиться «не только на телевидении, но и в политике, и в Украине». Секретарь Совета национальной безопасности и обороны уверен, что такие люди «должны быть и будут под корень зачищены и выкинуты отовсюду».
Ранее Данилов заявил, что Украина не будет вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
* заблокирован на территории РФ.