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Секретарь СНБО Украины Данилов призвал начать «чистки» русскоязычного населения

Политика
Секретарь СНБО Украины Данилов призвал начать «чистки» русскоязычного населения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обозвал защитников русского языка «недобитками русского мира». Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter*.

Скандал разгорелся после того, как депутат Верховной рады Максим Бужанский отказался переходить на украинский язык во время трансляции на одном из телеканалов. В своем твите Данилов заявил, что в стране нет места для таких людей и пообещал провести «зачистку».

Он заявил, что те, кто считают, что имеют право говорить по-русски в украинском эфире, не должны находиться «не только на телевидении, но и в политике, и в Украине». Секретарь Совета национальной безопасности и обороны уверен, что такие люди «должны быть и будут под корень зачищены и выкинуты отовсюду».

Ранее Данилов заявил, что Украина не будет вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

* заблокирован на территории РФ.
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