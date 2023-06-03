SHOT: Над Белгородом слышны взрывы, предположительно работает ПВО

По сообщениям очевидцев в городе работают системы противовоздушной обороны. Слышны звуки выстрелов в воздухе. На видеозаписи опубликованной каналом видно, как в небо летят снаряды российских комплексов ПВО. Официальных комментариев пока нет. Информации о повреждениях инфраструктуры и пострадавших также пока не поступало