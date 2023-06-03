SHOT: Над Белгородом слышны взрывы, предположительно работает ПВО

Telegram-канал SHOT сообщил о взрывах в небе над Белгородом. Предположительно, ВСУ ведут атаку по городу.
По сообщениям очевидцев в городе работают системы противовоздушной обороны. Слышны звуки выстрелов в воздухе. На видеозаписи опубликованной каналом видно, как в небо летят снаряды российских комплексов ПВО. Официальных комментариев пока нет. Информации о повреждениях инфраструктуры и пострадавших также пока не поступало
Ранее сайт агентства «Вечерняя Москва» поделился заявлением губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который сообщил о смерти двух человек в результате обстрела из РСЗО «Град» со стороны Украины.