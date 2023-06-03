Президент Сербии Александр Вучич: НАТО не виновато в столкновении 29 мая в Косово

По словам Вучича, столкновение на севере Косово 29 мая началось после того, как полиция республики напала на заместителя председателя партии «Сербский список» Игора Симича. Также полицейские стреляли в мирного жителя Драгишу Галяка, который был тяжело ранен. В этом случае подразделение НАТО не виновато в конфликте, заявил Вучич в интервью телеканалу Prva.