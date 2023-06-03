Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент Сербии Александр Вучич: НАТО не виновато в столкновении 29 мая в Косово

Армия
Президент Сербии Александр Вучич: НАТО не виновато в столкновении 29 мая в Косово

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о начале столкновения в Косово 29 мая. Он опроверг заявления СМИ о провокации со стороны подразделений НАТО.

По словам Вучича, столкновение на севере Косово 29 мая началось после того, как полиция республики напала на заместителя председателя партии «Сербский список» Игора Симича. Также полицейские стреляли в мирного жителя Драгишу Галяка, который был тяжело ранен. В этом случае подразделение НАТО не виновато в конфликте, заявил Вучич в интервью телеканалу Prva.

Ранее Вучич обвинил подразделение НАТО в Косово в бездействии, так как солдаты альянса не выполняли установленных военным блоком обещаний. Как заявил президент Сербии, солдаты военного блока должны были защищать сербов, но они этого не сделали.
сербия косово нато
Военкоры ФАН