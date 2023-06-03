Президент Сербии Александр Вучич: НАТО не виновато в столкновении 29 мая в Косово

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о начале столкновения в Косово 29 мая. Он опроверг заявления СМИ о провокации со стороны подразделений НАТО.
По словам Вучича, столкновение на севере Косово 29 мая началось после того, как полиция республики напала на заместителя председателя партии «Сербский список» Игора Симича. Также полицейские стреляли в мирного жителя Драгишу Галяка, который был тяжело ранен. В этом случае подразделение НАТО не виновато в конфликте, заявил Вучич в интервью телеканалу Prva.
Ранее Вучич обвинил подразделение НАТО в Косово в бездействии, так как солдаты альянса не выполняли установленных военным блоком обещаний. Как заявил президент Сербии, солдаты военного блока должны были защищать сербов, но они этого не сделали.