Не можем насытиться друг другом: Актриса Ирина Алферова раскрыла секрет долгой и счастливой семейной жизни

Народная артистка Российской Федерации Ирина Алферова рассказала о секретах счастливого брака с актером Сергеем Мартыновым – пара вступила в семейный союз более 35 лет назад. Об этом пишет KP.RU.
Алферова сообщила, что является счастливой женщиной – по ее словам, она и муж «не могут насытиться друг другом». Артистка доверяет супругу, паре очень интересно проводить время вместе. По ее словам, Мартынов является «настоящим мужчиной» и смотрит на нее сейчас так же, как и в первый день их встречи.
Алферова считает, что для любой женщины важно внимание – мужчине следует воспринимать свою вторую половину богиней, «говорить о ее исключительности» и уделять время.
Ранее исследователи из США выявили прямую связь между низкой сексуальной удовлетворенностью и снижением когнитивных способностей. Повышение качества интимной жизни, наоборот, способно привести к улучшению памяти.