Не можем насытиться друг другом: Актриса Ирина Алферова раскрыла секрет долгой и счастливой семейной жизни

Алферова сообщила, что является счастливой женщиной – по ее словам, она и муж «не могут насытиться друг другом». Артистка доверяет супругу, паре очень интересно проводить время вместе. По ее словам, Мартынов является «настоящим мужчиной» и смотрит на нее сейчас так же, как и в первый день их встречи.