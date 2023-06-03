Названы продукты, отказ от которых гарантирует быстрое похудение

Фитнес-тренеры перечислили продукты, которые необходимо вычеркнуть из рациона, чтобы быстро избавиться от лишнего веса. Издание PrimaMedia поделилось советами экспертов.
Для успешного похудения необходим переход на цельные продукты. Изделия из муки, сухари, макароны, полуфабрикаты и замороженные блюда зачастую имеют малую питательную ценность, поэтому для уменьшения веса следует использовать мясо, овощи и фрукты.
Эксперты советуют не прибегать к голоданию, а заменять продукты переработки здоровой едой. Цельные продукты содержат больше питательных веществ, клетчатки и меньше калорий. Отказ от обработанной пищи позволяет телу метаболически «перезагрузиться» и приспособиться к меньшей калорийности. Улучшится не только здоровье, но и настроение, нормализуется энергия.
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