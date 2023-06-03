Названы продукты, отказ от которых гарантирует быстрое похудение

Эксперты советуют не прибегать к голоданию, а заменять продукты переработки здоровой едой. Цельные продукты содержат больше питательных веществ, клетчатки и меньше калорий. Отказ от обработанной пищи позволяет телу метаболически «перезагрузиться» и приспособиться к меньшей калорийности. Улучшится не только здоровье, но и настроение, нормализуется энергия.