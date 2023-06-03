Психолог Якушева рассказала об эмоциональной нестабильности и опасном симптоме из-за нее

Клинический психолог Дарья Якушева рассказала изданию РБК про симптоматику эмоциональной лабильности и объяснила, как с ней бороться.
Врач уверяет, что причиной для перепада настроения может быть практически что угодно, например, тяжелое детство, травматический опыт, игнорирование проблем, а также большое количество стресса.
«То, что для одного может стать серьезным травматизирующим эпизодом, другой может пережить с менее значительными для себя последствиями», - заявляет Якушева.
Если вы испытываете неконтролируемые вспышки гнева, постоянные перепады настроения и сильную утомляемость, то стоит всерьез задуматься: а нет ли у вас эмоциональной лабильности?
Начните работать со своим телом самостоятельно. Изучите практики дыхания, узнайте свое организм получше и попробуйте покопаться в себе. Если же самим справиться со стрессом не получается, то обязательно обратитесь к врачу, ведь профессионалы помогут вам как никто лучше.
Ранее врач Малиновская рассказала про способы, помогающие снять стресс.