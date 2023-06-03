Психолог Якушева рассказала об эмоциональной нестабильности и опасном симптоме из-за нее

Начните работать со своим телом самостоятельно. Изучите практики дыхания, узнайте свое организм получше и попробуйте покопаться в себе. Если же самим справиться со стрессом не получается, то обязательно обратитесь к врачу, ведь профессионалы помогут вам как никто лучше.