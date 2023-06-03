Стоимость аренды на окраине Петербурга сравнялась с ценником на съем жилья в историческом центре города

На данный момент, в Мурино, метр жилого пространства в среднем стоит от 2,4 до 2,9 тысяч рублей. В Центральном районе стоимость колеблется от 1,5 до 6 тысяч, в Петроградском от 1,4 до 5 тысяч, а в Василеостровском от 1 до 2,7 тысяч рублей.