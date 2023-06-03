Стоимость аренды на окраине Петербурга сравнялась с ценником на съем жилья в историческом центре города

Арендные ставки за квадратный метр жилья на окраине Санкт-Петербурга, в городе Мурино, сравнялись по цене с историческим центром «культурной столицы». Об этом сообщает сайт издания РБК.
На данный момент, в Мурино, метр жилого пространства в среднем стоит от 2,4 до 2,9 тысяч рублей. В Центральном районе стоимость колеблется от 1,5 до 6 тысяч, в Петроградском от 1,4 до 5 тысяч, а в Василеостровском от 1 до 2,7 тысяч рублей.
Такое выравнивание медианной стоимости связано с тем, что Мурино, в последние годы, стало крайне востребованным местом жительства. Виноваты в этом рост численности населения города, доступность жилья и низкая стоимость аренды коммерческих помещений.
Ранее стало известно, что в Москве нелегально сдается около 80% жилья.