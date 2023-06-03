Диетологи назвали овощ, дарующий долголетие

Диетологи рекомендуют включать в рацион перец, который может способствовать укреплению иммунитета, омоложению тела и продлению жизни. Об этом сообщает издание PrimaMedia.
Перец содержит мало калорий и является продуктом для диетического питания. Он богат витаминами C, Р, А и другими полезными веществами, которые помогают предотвратить развитие опасных болезней, таких как сердечно-сосудистые заболевания, анемия, подагра, диабет и гипертония.
Кроме того, перец содержит ферменты и клетчатку, которые улучшают работу кишечника и активизируют метаболизм. Врачи рекомендуют ежедневно включать перец в рацион для поддержания здоровья, если у человека нет противопоказаний от врача.
Ранее диетологи перечислили способы похудения с помощью мяса.