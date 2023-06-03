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Зарубежные СМИ осветили неприятную для Лондона проблему

Армия
Зарубежные СМИ осветили неприятную для Лондона проблему

Издание Express обратило внимание на проблему вооружения британской армии, чье оружие не является современным из-за дефицита в отрасли.

Как сообщает Express, британские солдаты сильно обеспокоены тем, что их оружие является старым и, как правило, было произведено еще в середине 20-го века. Для английской армии это становится проблемой, так как текущая политическая обстановка не исключает вероятного использования ВС Великобритании в целях защиты своих границ.

Бывший министр обороны королевства Марк Франсуа заявил, что сейчас все поставки оружия осуществляются с серьезными задержками из-за того, что его стоимость сильно превышает имеющийся на данный момент у Англии оборонительный бюджет.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что Великобритания работает над новым пакетом военной помощи Украине, в который будут входить огромное количество беспилотников и ракеты систем ПВО.
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