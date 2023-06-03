Зарубежные СМИ осветили неприятную для Лондона проблему

Как сообщает Express, британские солдаты сильно обеспокоены тем, что их оружие является старым и, как правило, было произведено еще в середине 20-го века. Для английской армии это становится проблемой, так как текущая политическая обстановка не исключает вероятного использования ВС Великобритании в целях защиты своих границ.