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Число жертв аварии на железной дороге в Индии возросло до 120 человек

Происшествия
Число жертв аварии на железной дороге в Индии возросло до 120 человек

Количество погибших в результате столкновения поездов в Индии людей возросло до 120, пострадавших – до 600. Об этом пишет информационное издание India Today.

Напомним, что второго июня произошла железнодорожная авария с участием пассажирского и товарного поездов на путях недалеко от ж/д станции Баханага, что привело к значительному числу жертв среди пассажиров.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два молодых человека были госпитализированы в тяжелом состоянии в результате обстрела территории региона. Боеприпас разорвался перед их транспортным средством. Оба мужчины получили осколочные ранения различных частей тела, один из них контужен.
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