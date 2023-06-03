Число жертв аварии на железной дороге в Индии возросло до 120 человек

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два молодых человека были госпитализированы в тяжелом состоянии в результате обстрела территории региона. Боеприпас разорвался перед их транспортным средством. Оба мужчины получили осколочные ранения различных частей тела, один из них контужен.