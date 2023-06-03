Диетологи рассказали, как похудеть с помощью мяса

Эксперты перечислили мясные блюда, подходящие для диет с ограничением калорий. Советами специалистов поделилось издание PrimaMedia.
Одним из таких блюд является «мясо с перцем чили». Капсаицин, содержащийся в перце нормализует работу пищеварения, снимает воспаление стенок желудка и подавляет чувство голода.
Полезен фахитос из свинины: быстрый ужин из мясного рагу с овощами. Традиционно это блюдо принято есть на тонкой лепешке или лаваше, однако при желании можно добавить его в рис.
Гречневая лапша с говядиной и овощами на воке сочетает пользу гречки и белка мяса. Блюдо готовится в несколько минут путем обжаривания мелкого фарша и тушения лапши с овощами. Оно полезно, быстро и позволяет сбалансировать рацион.
Ранее диетологи рассказали о пользе белка для человеческого организма.