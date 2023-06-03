Секретарь СНБО Алексей Данилов: Украина закрыла двери для переговоров с Россией

На данный момент СНБО «прочно закрыл двери» для каких-либо переговоров с Путиным, и это решение остается неизменным, заявил Данилов в интервью на телеканале «Рада». Он отметил, что другие страны настаивают на мирном диалоге между Россией и Украиной, потому что пытаются действовать не в интересах Киева, а в своих собственных.