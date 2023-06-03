Два молодых человека госпитализированы в тяжелом состоянии в результате обстрела Белгородской области

Гладков сообщил, что двое молодых мужчин пострадали от разорвавшегося снаряда перед их автомобилем. Один из них получил осколочные ранения рук и груди, а другой – контузию и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Молодые люди в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение – врачи оказывают им всю необходимую помощь.