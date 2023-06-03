Губернатор Гладков заявил о новых мерах поддержки жителей Шебекино через Сети и сотовую связь

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале о новых мерах поддержки для эвакуированных жителей Шебекино.
Для людей, которые все еще остались в Шебекинском округе теперь работает горячая линия по телефону «112», позвонив на которую, можно оставить заявку на помощь в эвакуации. Также, по тому же номеру, можно уточнить местоположение ближайших принимающих пунктов временного размещения.
Также в мессенджере Telegram был создан чат-бот, который помогает в регистрации всех жителей Шебекино, уехавших из своего региона проживания.
Ранее губернатор Гладков посетил ПВР в Белгороде и рассказал о жизни людей, покинувших свои родные дома.