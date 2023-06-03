Диетологи рассказали, что точно можно есть перед сном

По рекомендации диетологов, на ужин лучше всего приготовить овощной салат с большим количеством зелени и добавить в него порцию белковой пищи, например, рыбы, нежирного мяса или морепродуктов. Это блюдо насытит организм нужными веществами и даст приятное ощущение легкого голода перед сном. Под утро вы проснетесь бодрыми и выспавшимися и с удовольствием сможете позавтракать.