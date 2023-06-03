Диетологи рассказали, что точно можно есть перед сном

Многие люди ограничивают себя в еде вечером, употребляют низкокалорийный продукты, которые не дают энергии на весь день, и переедают на ужине, либо не едят вообще после шести часов вечера. Издание PrimaMedia рассказало о правильном питании на ночь.
По рекомендации диетологов, на ужин лучше всего приготовить овощной салат с большим количеством зелени и добавить в него порцию белковой пищи, например, рыбы, нежирного мяса или морепродуктов. Это блюдо насытит организм нужными веществами и даст приятное ощущение легкого голода перед сном. Под утро вы проснетесь бодрыми и выспавшимися и с удовольствием сможете позавтракать.
Эксперты отмечают, что калории в организме нужны и вечером, особенно, если вы посещаете тренажерный зал или фитнес-центр после работы. Если вы не будете восстанавливать затраченную энергию, существует риск сорваться и съесть намного больше, чем планировали.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал о правильном подходе к кетогенной диете.