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Диетологи рассказали, что точно можно есть перед сном

Общество
Диетологи рассказали, что точно можно есть перед сном

Многие люди ограничивают себя в еде вечером, употребляют низкокалорийный продукты, которые не дают энергии на весь день, и переедают на ужине, либо не едят вообще после шести часов вечера. Издание PrimaMedia рассказало о правильном питании на ночь.

По рекомендации диетологов, на ужин лучше всего приготовить овощной салат с большим количеством зелени и добавить в него порцию белковой пищи, например, рыбы, нежирного мяса или морепродуктов. Это блюдо насытит организм нужными веществами и даст приятное ощущение легкого голода перед сном. Под утро вы проснетесь бодрыми и выспавшимися и с удовольствием сможете позавтракать.

Эксперты отмечают, что калории в организме нужны и вечером, особенно, если вы посещаете тренажерный зал или фитнес-центр после работы. Если вы не будете восстанавливать затраченную энергию, существует риск сорваться и съесть намного больше, чем планировали.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал о правильном подходе к кетогенной диете.
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