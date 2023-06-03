Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков детально рассказал о соцподдержке жителей Шебекино

Шебекинцы, покинувшие свои жилища, с первого июня не будут платить квартплату до возвращения в свои дома. Зарплата сотрудникам бюджетной сферы будет начислена до второго июня, а для сотрудников муниципальных и региональных учреждений – до пятого июня. Власти региона в настоящее время также решают вопрос о выплате зарплаты работникам образовательной сферы до девятого июня.