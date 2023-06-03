Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков детально рассказал о соцподдержке жителей Шебекино

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о принятых мерах для жителей населенного пункта Шебекино. Об этом политик написал в собственном Telegram-канале.
Шебекинцы, покинувшие свои жилища, с первого июня не будут платить квартплату до возвращения в свои дома. Зарплата сотрудникам бюджетной сферы будет начислена до второго июня, а для сотрудников муниципальных и региональных учреждений – до пятого июня. Власти региона в настоящее время также решают вопрос о выплате зарплаты работникам образовательной сферы до девятого июня.
Пенсионеры смогут получить выплаты досрочно вне зависимости от даты поступлений в июне. Необходимо обратиться в пункты временного размещения (ПВР), Главпочтамт или оставить заявку в ближайшем отделении социального и пенсионного страхования по месту пребывания.
Льготники, находящиеся в ПВР, могут получить необходимые препараты, обратившись с личными данными к медработникам. Также можно обратиться к любому доктору в населенных пунктах и получить рецепт на лекарство.
На территории городского округа до 30 июня будет приостановлено сообщение ж/д и автомобильного транспорта. Автобусы, следовавшие через Шебекино, будут курсировать в объезд через Новый Оскол и Волоконовку.
Ранее Вячеслав Гладков посетил пункты временного размещения в Белгороде. Политик рассказал о трудностях, с которыми приходится сталкиваться эвакуированным жителям.