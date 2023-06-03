Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский надеется на возвращение Месси в каталонский клуб

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский прокомментировал возможный переход форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в каталонский клуб.
По словам Левандовского, он рассчитывает на возвращение нападающего в ряды «сине-гранатовых», потому что Месси является игроком, способным выступать почти на любой позиции во время матча. Он также рассчитывает, что уже в ближайшее время станет понятнее, какое решение примет сам аргентинец, информирует Marca.
Ранее американский «Интер Майами» решил побороться за Месси и сообщил, что в случае перехода нападающего, руководство сможет обеспечить ему аренду в «Барселону». Это является выгодным решением для Месси, так как он до сих пор разрывается между двух огней, - «Аль-Хиляль» и «Барселона», - но от последних до сих пор не поступало официальных предложений, что может вынудить аргентинца перейти в другой клуб.