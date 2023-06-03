Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский надеется на возвращение Месси в каталонский клуб

Ранее американский «Интер Майами» решил побороться за Месси и сообщил, что в случае перехода нападающего, руководство сможет обеспечить ему аренду в «Барселону». Это является выгодным решением для Месси, так как он до сих пор разрывается между двух огней, - «Аль-Хиляль» и «Барселона», - но от последних до сих пор не поступало официальных предложений, что может вынудить аргентинца перейти в другой клуб.