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Хоккейный тренер Быков: «НХЛ больше не существует для меня»

Спорт
Хоккейный тренер Быков: «НХЛ больше не существует для меня»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и тренер Вячеслав Быков заявил, что для него НХЛ «потеряла уважение».

Как сообщает сайт sports.ru, связанно это с крайней политизированностью организации, ведь российским хоккеистам было запрещено привезти свой Кубок Стэнли в США.

«НХЛ больше не существует для меня», - заключил Быков.

Организация, по словам тренера, отошла от своей первоначальной задачи, давать возможность соревноваться и развиваться. Теперь Быков настаивает на активном развитии российского хоккея внутри страны и подъеме спортивных лиг из РФ.

Ранее хоккеист Овечкин заявил о своем намерении запатентовать фразу про «русскую машину».
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