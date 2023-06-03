Хоккейный тренер Быков: «НХЛ больше не существует для меня»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и тренер Вячеслав Быков заявил, что для него НХЛ «потеряла уважение».
Как сообщает сайт sports.ru, связанно это с крайней политизированностью организации, ведь российским хоккеистам было запрещено привезти свой Кубок Стэнли в США.
«НХЛ больше не существует для меня», - заключил Быков.
Организация, по словам тренера, отошла от своей первоначальной задачи, давать возможность соревноваться и развиваться. Теперь Быков настаивает на активном развитии российского хоккея внутри страны и подъеме спортивных лиг из РФ.
Ранее хоккеист Овечкин заявил о своем намерении запатентовать фразу про «русскую машину».