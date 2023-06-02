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МИД РФ обвинил США в систематическом убийстве детей в разных странах

Политика
МИД РФ обвинил США в систематическом убийстве детей в разных странах

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США систематически нарушали права детей.

США на протяжении 20 лет оккупировали Афганистан, а также проявляли агрессию против Ирана, Ливии и Сирии, что привело к многочисленным смертям, убийствам, изувечиваниям несовершеннолетних и иным нарушениям прав детей, говорится в официальном сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. Она отметила, что таким образом США демонстрируют откровенный цинизм и лицемерие.

Ранее, в марте, Международный уголовный суд обвинил главу России Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову в незаконном похищении украинских детей. В связи с этим МУС выдал ордер на их арест.
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