МИД РФ обвинил США в систематическом убийстве детей в разных странах

США на протяжении 20 лет оккупировали Афганистан, а также проявляли агрессию против Ирана, Ливии и Сирии, что привело к многочисленным смертям, убийствам, изувечиваниям несовершеннолетних и иным нарушениям прав детей, говорится в официальном сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. Она отметила, что таким образом США демонстрируют откровенный цинизм и лицемерие.