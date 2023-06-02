Киев рассказал про количество накопленного среди населения вооружения

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что у жителей страны зарегистрировано около 1,2 млн единиц оружия.
Как сообщает сайт агентства РИА Новости, встречаются, как гладкоствольные экземпляры, так и модели с нарезным каналом ствола. Отмечается, что множество единиц вооружения представлены «Западными партнерами».
«После войны в государстве будет, возможно, до трех миллионов единиц оружия», - подчеркнул Клименко.
Он также напомнил, что еще в самом начале СВО власти Киева раздали жителям Украины огромное количество вооружения. Им, на данный момент, обладают множество групп территориальной обороны и добровольцев.
Ранее российский политолог Межевич объяснил причины отказа Швейцарии в спонсировании киевского режима вооружением.