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Киев рассказал про количество накопленного среди населения вооружения

Украина
Киев рассказал про количество накопленного среди населения вооружения

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что у жителей страны зарегистрировано около 1,2 млн единиц оружия.

Как сообщает сайт агентства РИА Новости, встречаются, как гладкоствольные экземпляры, так и модели с нарезным каналом ствола. Отмечается, что множество единиц вооружения представлены «Западными партнерами».

«После войны в государстве будет, возможно, до трех миллионов единиц оружия», - подчеркнул Клименко.

Он также напомнил, что еще в самом начале СВО власти Киева раздали жителям Украины огромное количество вооружения. Им, на данный момент, обладают множество групп территориальной обороны и добровольцев.

Ранее российский политолог Межевич объяснил причины отказа Швейцарии в спонсировании киевского режима вооружением.
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