Белый дом: Сейчас США не ставят перед собой цели вступления Украины в НАТО

На данный момент для Вашингтона приоритетнее помочь Киеву финансовой и военной поддержкой, а не акцентировать внимание на том, как и когда Украина может вступить в Североатлантический альянс. Однако, несмотря на это, США придерживаются политики открытых дверей военного блока, поэтому не собираются препятствовать членству Киева в альянсе, заявила Жан-Пьер во время брифинга для журналистов в Белом доме.