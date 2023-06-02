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Белый дом: Сейчас США не ставят перед собой цели вступления Украины в НАТО

Политика
Белый дом: Сейчас США не ставят перед собой цели вступления Украины в НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала о приоритетах США в вопросе потенциального вступления Украины в НАТО.

На данный момент для Вашингтона приоритетнее помочь Киеву финансовой и военной поддержкой, а не акцентировать внимание на том, как и когда Украина может вступить в Североатлантический альянс. Однако, несмотря на это, США придерживаются политики открытых дверей военного блока, поэтому не собираются препятствовать членству Киева в альянсе, заявила Жан-Пьер во время брифинга для журналистов в Белом доме.

Ранее американское издание Financial Times сообщило, что США, Венгрия и Германия выступили против принятия Украины в НАТО. Это мнение касается и ближайшего, и дальнейшего будущего. Вопреки этому Польша намерена дальше продвигать идею членства Киева в военном блоке.
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