Белый дом: Сейчас США не ставят перед собой цели вступления Украины в НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала о приоритетах США в вопросе потенциального вступления Украины в НАТО.
На данный момент для Вашингтона приоритетнее помочь Киеву финансовой и военной поддержкой, а не акцентировать внимание на том, как и когда Украина может вступить в Североатлантический альянс. Однако, несмотря на это, США придерживаются политики открытых дверей военного блока, поэтому не собираются препятствовать членству Киева в альянсе, заявила Жан-Пьер во время брифинга для журналистов в Белом доме.
Ранее американское издание Financial Times сообщило, что США, Венгрия и Германия выступили против принятия Украины в НАТО. Это мнение касается и ближайшего, и дальнейшего будущего. Вопреки этому Польша намерена дальше продвигать идею членства Киева в военном блоке.