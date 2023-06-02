Лауреат премии «Оскар» Гленн Фарр скончался на 78-м году жизни

Фарр стал известным еще в 1984 году – он стал лауреатом премии «Оскар» за фильм «Парни что надо» в категории «Лучший монтаж». Монтажер также работал над кинокартинами «Ничего общего», «Настоящие мужчины», «Толстяк», сериалом «Менталист» и другими проектами. Свои последние дни он провел в больнице.