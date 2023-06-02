Лауреат премии «Оскар» Гленн Фарр скончался на 78-м году жизни

Известный монтажер Гленн Фарр скончался 25 мая в возрасте 77 лет из-за осложнений, вызванных онкологическим заболеванием мозга. Об этом сообщило информационное издание Deadline.
Фарр стал известным еще в 1984 году – он стал лауреатом премии «Оскар» за фильм «Парни что надо» в категории «Лучший монтаж». Монтажер также работал над кинокартинами «Ничего общего», «Настоящие мужчины», «Толстяк», сериалом «Менталист» и другими проектами. Свои последние дни он провел в больнице.
Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате столкновения поездов в Индии достигло 300 человек. Люди с травмами доставляются в близлежащие медицинские учреждения. К осуществлению спасательной операции привлечены более сотни сотрудников экстренных служб.