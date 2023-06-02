Президент Сербии Александр Вучич проведет экстренную встречу с представителями США и Евросоюза

Ранее российский дипломат Александр Боцан-Харченко заявил, что Евросоюзу и США выгодно развивать конфликт в Косово, так как это позволяет им оказывать давление на Вучича. Это аргументировано тем, что последний отказывается вводить санкции против России, а развитие сербского конфликта с помощью НАТО может надавить на Вучича так, чтобы тот поменял свое мнение о недопустимости запретов против России.