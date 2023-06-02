Президент Сербии Александр Вучич проведет экстренную встречу с представителями США и Евросоюза

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о предстоящей встрече с представителями Евросоюза для обсуждения текущей ситуации в Косово.
В начале следующей недели (5-6 июня) в Белград прибудут специальные представители из Евросоюза и госдепартамента США, с которыми Вучич обсудит напряженную обстановку в Косово. После этих переговоров сербский лидер встретится с сербами, проживающими на этой территории, информирует телеканал TV Prva.
Ранее российский дипломат Александр Боцан-Харченко заявил, что Евросоюзу и США выгодно развивать конфликт в Косово, так как это позволяет им оказывать давление на Вучича. Это аргументировано тем, что последний отказывается вводить санкции против России, а развитие сербского конфликта с помощью НАТО может надавить на Вучича так, чтобы тот поменял свое мнение о недопустимости запретов против России.