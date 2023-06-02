«А вы точно массажист?»: Житель Калининграда 17 раз изнасиловал школьницу

Педофил проживал в квартире со своим другом и его дочерьми. Сначала он проявлял интерес к старшей из них, а затем переключился на младшую. Он тайно сопровождал ее в школу, начал домогаться до нее и по итогу изнасиловал. Затем он предложил подруге жертвы снять происходящее на видео. Девочка согласилась на это, но затем рассказала обо всем своему отцу, который обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело, следствие выясняет, есть ли другие пострадавшие.