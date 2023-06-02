Дипломат Александр Боцан-Харченко: США и Евросоюзу выгоден конфликт в Косово

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко рассказал о том, почему ситуация в Косово продолжает быть нестабильной.
На данный момент обстановка в Косово является неустойчивой и «хрупкой», так как в любой момент там могут начаться новые противостояния, которые по своей жестокости и массовости способны превзойти предыдущие инциденты. Это происходит из-за того, что текущая ситуация в регионе выгодна для США и Евросоюза, она позволяет оказывать колоссальное давление на президента Сербии Александра Вучича, заявил Боцан-Харченко в интервью телеканалу «Россия-24».
Ранее Вучич заявил, что НАТО пытаются давить на Сербию для того, чтобы Белград ввел санкции против России вопреки интересам сербов. По словам сербского лидера, таким образом военный блок пытается «раздавить» несогласную с ним страну.