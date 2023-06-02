Дипломат Александр Боцан-Харченко: США и Евросоюзу выгоден конфликт в Косово

На данный момент обстановка в Косово является неустойчивой и «хрупкой», так как в любой момент там могут начаться новые противостояния, которые по своей жестокости и массовости способны превзойти предыдущие инциденты. Это происходит из-за того, что текущая ситуация в регионе выгодна для США и Евросоюза, она позволяет оказывать колоссальное давление на президента Сербии Александра Вучича, заявил Боцан-Харченко в интервью телеканалу «Россия-24».