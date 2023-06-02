Шок, страх, грабежи: Губернатор Гладков посетил ПВР в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил пункты временного размещения в Белгороде и рассказал в своем Telegram-канале о трудностях, с которыми сталкиваются эвакуированные из Шебекино жители.
Так, губернатор заявил о необходимости переселения беженцев в более комфортабельные условия, ведь первоначальный шок начинает спадать, а личное пространство необходимо каждой семье.
«Жить в таких условиях долгое время невозможно», - заявил политик.
Отдельную благодарность губернатор выразил общежитиям, которые согласились принять у себя жителей Шебекино, сбежавших от украинских атак.
Возможность скорого возврата в Шебекино Гладков отринул, ведь находиться в населенном пункте до сих пор небезопасно. Все время есть страх того, что придут мародеры или начнется новый обстрел. Защитой оставленных вещей жителей Шебекино должны заниматься силовые структуры и экстренные службы.
«Наша задача - постараться обеспечить безопасность того имущества, которое осталось там», - подчеркнул губернатор.
Ранее Гладков рассказал про погибших в результате обстрела ВСУ.