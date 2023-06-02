Шок, страх, грабежи: Губернатор Гладков посетил ПВР в Белгороде

Возможность скорого возврата в Шебекино Гладков отринул, ведь находиться в населенном пункте до сих пор небезопасно. Все время есть страх того, что придут мародеры или начнется новый обстрел. Защитой оставленных вещей жителей Шебекино должны заниматься силовые структуры и экстренные службы.