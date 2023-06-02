Врач Гинзбург рассказал о правилах кетогенной диеты

Врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург установил оптимальный период кетогенной диеты. Советами специалиста поделилось издание «Мослента».
Он рекомендует использовать этот рацион питания не более шести месяцев. При кетогенной диете уменьшается потребление углеводов до минимума, отметил врач. Если доля углеводов составляет менее 20 % от общей калорийности пищи, возрастает риск серьезных проблем со здоровьем.
Чтобы снизить риски от кетогенной диеты, врач советует увеличивать потребление рыбы и уменьшать потребление мяса, употреблять больше оливкового и льняного масел и как можно меньше других видов, а также уделять особое внимание употреблению овощей, добавляя их в каждый прием пищи.
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