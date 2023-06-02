Врач Гинзбург рассказал о правилах кетогенной диеты

Чтобы снизить риски от кетогенной диеты, врач советует увеличивать потребление рыбы и уменьшать потребление мяса, употреблять больше оливкового и льняного масел и как можно меньше других видов, а также уделять особое внимание употреблению овощей, добавляя их в каждый прием пищи.