Американские ученые рассказали о прямой связи низкой сексуальной удовлетворенности и деменции

Исследователи из Пенсильванского государственного университета обнаружили связь между низкой сексуальной удовлетворенностью в среднем возрасте (от 56 до 68 лет) и ранним снижением когнитивных способностей. Об этом пишет Newsmax.
Ученые выяснили, что при низкой сексуальной удовлетворенности человек подвержен более высокому риску возникновения проблем со здоровьем, таких как деменция, болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистые заболевания и другие проблемы, связанные со стрессом, которые могут привести к снижению когнитивных способностей.
Повышение качества сексуального удовлетворения может фактически привести к улучшению функции памяти. Люди должны не только больше заниматься спортом и есть более качественную пищу, но и быть сексуально удовлетворенными в достаточной степени.
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