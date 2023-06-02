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Американские ученые рассказали о прямой связи низкой сексуальной удовлетворенности и деменции

Общество
Американские ученые рассказали о прямой связи низкой сексуальной удовлетворенности и деменции

Исследователи из Пенсильванского государственного университета обнаружили связь между низкой сексуальной удовлетворенностью в среднем возрасте (от 56 до 68 лет) и ранним снижением когнитивных способностей. Об этом пишет Newsmax.

Ученые выяснили, что при низкой сексуальной удовлетворенности человек подвержен более высокому риску возникновения проблем со здоровьем, таких как деменция, болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистые заболевания и другие проблемы, связанные со стрессом, которые могут привести к снижению когнитивных способностей.

Повышение качества сексуального удовлетворения может фактически привести к улучшению функции памяти. Люди должны не только больше заниматься спортом и есть более качественную пищу, но и быть сексуально удовлетворенными в достаточной степени.

Ранее диетолог Алексей Кабанов рассказал о лучших напитках, которые стоит употреблять в жару. Эксперт сообщил, что наиболее подходящим вариантом в таких условиях является обычная вода.
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