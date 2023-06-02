Белый дом: Дания и США обсудят вопросы совместного обучения украинских пилотов на истребителях F-16

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала о намерениях сотрудничества США и Дании для обучения пилотов вооруженных сил Украины использованию истребителей F-16.
В ближайшее время представители правительства США и Дании встретятся для обсуждения совместного обучения украинских пилотов с использованием истребителей F-16, которые отчаянно требует Киев в качестве военной поддержки, заявила пресс-секретарь во время регулярного брифинга в Белом доме.
Ранее Международный Комитет Четвертого Интернационала заявил, что конфликт России и Украины перерос в почти открытое противостояние Москвы и НАТО. Это является одной из причин, почему США намерены поставлять Украине дальнобойное оружие и истребители F-16. В МКЧИ отметили, что эта техника и оружие могут быть использованы по внутренним территориям России.