Белый дом: Дания и США обсудят вопросы совместного обучения украинских пилотов на истребителях F-16

Ранее Международный Комитет Четвертого Интернационала заявил, что конфликт России и Украины перерос в почти открытое противостояние Москвы и НАТО. Это является одной из причин, почему США намерены поставлять Украине дальнобойное оружие и истребители F-16. В МКЧИ отметили, что эта техника и оружие могут быть использованы по внутренним территориям России.