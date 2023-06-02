Кнут и пряник: Love is против тульских сладостей

Суд также взыскал по 60 и 30 тысяч с ООО «Торговый дом «Белочка» и ИП Валентины Пенджоян соответственно. Причиной было названо также использование чужой интеллектуальной собственности. Доводы о том, что компания западная, суд не удовлетворили, ведь это не препятствует защите прав предпринимателя.