Кнут и пряник: Love is против тульских сладостей

Руководитель компании из Нидерландов Minikim Holland B.V., известной производством культовой жвачки бренда Love is, выиграл суд против ООО «Белевский продукт», предприятие занимается производством не менее легендарных тульских пряников.
Как сообщает сайт агентства РИА Новости, Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу иностранной фирмы 150 тысяч рублей. Причиной для судебного разбирательства послужило использование «элементов сходных с изображениями и товарными знаками истца» тульским комбинатом.
Суд также взыскал по 60 и 30 тысяч с ООО «Торговый дом «Белочка» и ИП Валентины Пенджоян соответственно. Причиной было названо также использование чужой интеллектуальной собственности. Доводы о том, что компания западная, суд не удовлетворили, ведь это не препятствует защите прав предпринимателя.
Ранее российский ФК «Арсенал» показал новую форму в виде тульского пряника.