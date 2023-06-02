Dagbladet: Полиция Норвегии обнаружила тело предположительно похожего на пропавшего в марте биатлониста

Правоохранительные органы Норвегии обнаружили в Лиллехаммере тело мужчины, подходящего под описание пропавшего 19 марта 2023 года биатлониста Эйвинда Спораланда. Об этом пишет информационное издание Dagbladet.
Знакомые спортсмена начали поиски Спораланда 21 марта – через некоторое время биатлонисты должны были отправиться на чемпионат страны в Альту. К спасательной операции присоединились волонтеры, полиция, гражданская оборона и Красный Крест.
Полиция получила сообщение об обнаружении не подающего признаки жизни человека от туриста. Установить личность можно будет только после вскрытия.
Ранее сообщалось, что житель Сочи насмерть забил ремнем семилетнюю дочь своей сожительницы за непослушание. Пострадавшая скончалась в карете скорой помощи.