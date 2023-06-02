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Двое погибших и раненые: Белгородское село Соболевка попало под мощнейший обстрел ВСУ

Происшествия
Двое погибших и раненые: Белгородское село Соболевка попало под мощнейший обстрел ВСУ

Село Соболевка, расположенное в Валуйском городском округе Белгородской области подверглось массированному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

В результате попадания снарядов «Града» по частному сектору два человека погибли на месте, находясь во дворах своих домов. Еще шесть человек, среди которых двое детей, получили ранения и были доставлены в больницу. У двух мужчин диагностированы множественные осколочные ранения, один находится в тяжелом состоянии, а второй - в состоянии средней тяжести. У женщин осколочные ранения нижних конечностей, но их состояние удовлетворительное. Кроме того, в больницу были доставлены 13-летний мальчик с закрытым переломом левого плеча и 11-летняя девочка с осколочными ранениями левого глаза.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В результате прямого попадания снаряда загорелись хозпостройка и гараж. Пожарные расчеты уже приступили к тушению. Также были выявлены повреждения в четырех домах: пробита крыша, посечены фасады и заборы, выбиты окна. Подворовой обход продолжается.

Ранее Гладков рассказал о возгорании жилого дома в селе Муром после обстрела со стороны ВСУ.
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