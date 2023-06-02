Двое погибших и раненые: Белгородское село Соболевка попало под мощнейший обстрел ВСУ

В результате попадания снарядов «Града» по частному сектору два человека погибли на месте, находясь во дворах своих домов. Еще шесть человек, среди которых двое детей, получили ранения и были доставлены в больницу. У двух мужчин диагностированы множественные осколочные ранения, один находится в тяжелом состоянии, а второй - в состоянии средней тяжести. У женщин осколочные ранения нижних конечностей, но их состояние удовлетворительное. Кроме того, в больницу были доставлены 13-летний мальчик с закрытым переломом левого плеча и 11-летняя девочка с осколочными ранениями левого глаза.