Белый дом: Байден подпишет законопроект о повышении госдолга США 3 июня

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, когда президент США Джо Байден намерен подписать законопроект о повышении потолка госдолга.
Байден рассчитывает, что уже 3 июня он сможет официально подписать законопроект о повышении потолка госдолга, который накануне был одобрен большинством сенаторов на голосовании, заявила Жан-Пьер во время регулярной пресс-конференции в Белом доме.
Ранее в сенате США состоялось голосование касательно законопроекта о повышении госдолга. Более 60% парламентариев выступили «за» его принятие для того, чтобы избежать прогнозируемого в стране дефолта. Законопроект был разработан Байденом и представителем Конгресса Кевином Маккарти. Сам американский президент говорил, что очень ждет момента подписания документа, так как действует в интересах граждан США.