Белый дом: Байден подпишет законопроект о повышении госдолга США 3 июня

Ранее в сенате США состоялось голосование касательно законопроекта о повышении госдолга. Более 60% парламентариев выступили «за» его принятие для того, чтобы избежать прогнозируемого в стране дефолта. Законопроект был разработан Байденом и представителем Конгресса Кевином Маккарти. Сам американский президент говорил, что очень ждет момента подписания документа, так как действует в интересах граждан США.