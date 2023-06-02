TWP: США ощущают потерю поддержки во всем мире

Так, в пример приводятся лидеры Турции, Бразилии и ЮАР, которые выступают против «долларовой гегемонии» и оказывают поддержку России в условиях международного кризиса. Индия, например, старается выдержать баланс между Востоком и Западом, ведь почти все вооружение Нью-Дели производится на территории РФ.