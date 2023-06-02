TWP: США ощущают потерю поддержки во всем мире

Обозреватель The Washington Post Фарид Закария заявил, что США теряет поддержку во всем мире, что пугает правительство.
Так, в пример приводятся лидеры Турции, Бразилии и ЮАР, которые выступают против «долларовой гегемонии» и оказывают поддержку России в условиях международного кризиса. Индия, например, старается выдержать баланс между Востоком и Западом, ведь почти все вооружение Нью-Дели производится на территории РФ.
Рост экономики многих стран, их укрепление на международной арене и «больная» память о политике колонизации заставляет государства выступать за многополярный мир и начать вести собственную пропаганду независимости.
«Их нужно убедить - с помощью политики, которая практикуется «дома», а не только проповедуется за рубежом», - резюмировал Закария.
Ранее американист Дробицкий объяснил повышение потолка госдолга.