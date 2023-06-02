Диетолог Кабанов рассказал, какие напитки лучше употреблять в жару

Рекомендуемое количество такой воды для потребления в день не должно превышать полулитра. Еще одним полезным напитком, является минеральная вода, которая восполняет вымытые соли и минералы. Однако, эксперт отмечает, что ее употребление также должно быть умеренным - не более 0,5 л в день.