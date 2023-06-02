Диетолог Кабанов рассказал, какие напитки лучше употреблять в жару

Напитки, которые способствуют восстановлению водно-солевого и минерального баланса помогут избежать дефицита воды и минералов. Об этом заявил диетолог Алексей Кабанов в интервью «Газете.Ru».
Эксперт утверждает, что лучшим напитком в жару является обычная вода, но она не должна быть холодной. Идеальная температура для питья воды - 20-22°C. Однако, диетолог предостерегает от употребления газированной воды, которая может негативно сказаться на здоровье, особенно у людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Рекомендуемое количество такой воды для потребления в день не должно превышать полулитра. Еще одним полезным напитком, является минеральная вода, которая восполняет вымытые соли и минералы. Однако, эксперт отмечает, что ее употребление также должно быть умеренным - не более 0,5 л в день.
Также отличным напитком в жару является растительное молоко. Оно содержит много воды, а также обладает низкой жирностью, малым количеством сахара, витаминами и минералами. Кроме того, оно насыщено белком, что помогает восполнить силы, но не перегружает организм жирностью.
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