Белый дом сообщил об отсутствии необходимости в медицинской помощи для Байдена после падения

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала вероятную необходимость медицинской помощи президенту США Джо Байдену после его падения во время церемонии для выпускников академии военно-воздушных сил.
Падение Байдена не было критичным. Он был в состоянии подняться после него сам, поэтому необходимости в медицинской помощи не возникло, тем более, что ему своевременно помогли подняться военнослужащие рядом с ним, заявила Жан-Пьер во время регулярной пресс-конференции в Белом доме. Она отметила, что на данный момент американский лидер в полном порядке.
Ранее Байден выступал на торжественной церемонии для курсантов, выпускающихся из академии военно-воздушных сил в штате Колорадо. После того, как президент пожал руку одному из выпускников, он хотел подойти к военному недалеко от себя, однако запнулся о мешок с песком и упал на пол.