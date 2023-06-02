Белый дом сообщил об отсутствии необходимости в медицинской помощи для Байдена после падения

Падение Байдена не было критичным. Он был в состоянии подняться после него сам, поэтому необходимости в медицинской помощи не возникло, тем более, что ему своевременно помогли подняться военнослужащие рядом с ним, заявила Жан-Пьер во время регулярной пресс-конференции в Белом доме. Она отметила, что на данный момент американский лидер в полном порядке.