Министры иностранных дел БРИКС обсудили прием новых членов

Министры иностранных дел содружества БРИКС обсудили вопрос приема новых членов в ряды организации.
Как сообщает сайт издания РБК, на данный момент более двадцати стран высказывают заинтересованность во вступлении в объединение. 13 стран уже подали официальные заявки.
Связано это с желанием множества государств укрепить свое экономическое состояние путем использования Нового банка развития БРИКС. Допущенные к работе с финансовым учреждением страны смогут участвовать в собраниях и встречах организации без формального вступления.
Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор утверждает, что хоть расширение членского состава БРИКС еще находится в процессе обсуждения, у организации хорошие ожидания от претендентов на сотрудничество.
Ранее главы МИДа стран БРИКС затронули вопросы международной повестки.