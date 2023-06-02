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Министры иностранных дел БРИКС обсудили прием новых членов

Политика
Министры иностранных дел БРИКС обсудили прием новых членов

Министры иностранных дел содружества БРИКС обсудили вопрос приема новых членов в ряды организации.

Как сообщает сайт издания РБК, на данный момент более двадцати стран высказывают заинтересованность во вступлении в объединение. 13 стран уже подали официальные заявки.

Связано это с желанием множества государств укрепить свое экономическое состояние путем использования Нового банка развития БРИКС. Допущенные к работе с финансовым учреждением страны смогут участвовать в собраниях и встречах организации без формального вступления.

Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор утверждает, что хоть расширение членского состава БРИКС еще находится в процессе обсуждения, у организации хорошие ожидания от претендентов на сотрудничество.

Ранее главы МИДа стран БРИКС затронули вопросы международной повестки.
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