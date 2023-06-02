Глава ЕТА Амр Эль-Кади: Египет заинтересован в увеличении турпотока из России

На встрече в посольстве АРЕ в Москве обсуждались стратегии египетских властей по привлечению иностранцев. Посол Египта Назих Аль-Наджари отметил большое внимание дипмиссии его страны, а также Управления по развитию туризма и Министерства туризма в Каире к потоку людей из России в арабскую республику.