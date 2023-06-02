Глава ЕТА Амр Эль-Кади: Египет заинтересован в увеличении турпотока из России

Москва, 2 июня. Глава управления по развитию туризма Египта (ЕТА) Амр Эль-Кади встретился с представителями крупных туристических компаний РФ для поиска путей увеличения количества российских путешественников в республике.
На встрече в посольстве АРЕ в Москве обсуждались стратегии египетских властей по привлечению иностранцев. Посол Египта Назих Аль-Наджари отметил большое внимание дипмиссии его страны, а также Управления по развитию туризма и Министерства туризма в Каире к потоку людей из России в арабскую республику.
«В ходе своего визита в Москву Амр Эль-Кади подчеркнул заинтересованность Каира в увеличении турпотока из России в Египет, а также отметил, что российский туризм всегда занимал особое место на египетском рынке», — говорится в заявлении дипмиссии АРЕ.
В свою очередь представители российских компаний подчеркнули важность египетских туристических направлений для россиян, прежде всего Хургады и Шарм-эль-Шейха, и стремление к восстановлению традиционно высоких показателей.
Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в составе делегации посетил столицу Египта с рабочим визитом.