Минюст внес издание «Проект»* и политолога Дмитрия Орешкина* в реестр иностранных агентов

Список иноагентов пополнили: издатель Максим Кузахметов* – выступал против СВО, участвовал в мероприятиях на площадках иностранных СМИ, заявлял о поддержке киевского режима, и т. д.; политолог Дмитрий Орешкин* – распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и их политике, заявлял о поддержке украинских властей; журналист Роман Супер* – выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов и т. д.; Издание «Проект»* – распространяло недостоверную информацию о деятельность госорганов России и действиях ВС РФ, участвовало в распространении материалов иностранных агентов и т. д. (в реестр также включены некоторые сотрудники и создатель издания); ООО «ЯРНОВОСТИ»* – распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, участвовало в распространении информационных материалов иностранного агента.