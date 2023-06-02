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«Военная колония»: Активисты Сардинии выступили против милитаризации острова со стороны НАТО

Общество
«Военная колония»: Активисты Сардинии выступили против милитаризации острова со стороны НАТО

Движение A Foras организовало акцию протеста против военных учений НАТО на итальянском острове Сардиния.

Сегодня, 2 июня, на Сардинии состоялся митинг против военных учений Североатлантического альянса, который был организован движением A Foras. Руководители движения высказали недовольство в связи с тем, что военная техника НАТО все чаще и активнее захватывает остров. Один из организаторов акции Элена Арджиолас заявила, что жителям также не нравится, что Сардиния все больше превращается в военную колонию альянса, так как 60% территории занято военными базами, приводят слова активистки РИА Новости.

Ранее, в феврале текущего года, еще одна группа итальянских активистов выступила против поставок оружия НАТО для Украины. Противники спонсирования конфликта призывали прекратить русофобию.
сардиния италия нато
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