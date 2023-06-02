«Военная колония»: Активисты Сардинии выступили против милитаризации острова со стороны НАТО

Сегодня, 2 июня, на Сардинии состоялся митинг против военных учений Североатлантического альянса, который был организован движением A Foras. Руководители движения высказали недовольство в связи с тем, что военная техника НАТО все чаще и активнее захватывает остров. Один из организаторов акции Элена Арджиолас заявила, что жителям также не нравится, что Сардиния все больше превращается в военную колонию альянса, так как 60% территории занято военными базами, приводят слова активистки РИА Новости.