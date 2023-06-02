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Появились кадры свадебного танца Татьяны Булановой и бизнесмена Валерия Руднева

Общество
Появились кадры свадебного танца Татьяны Булановой и бизнесмена Валерия Руднева

В Сети появились кадры свадебного танца певицы Татьяны Булановой и бизнесмена Валерия Руднева. Видео с церемонии, состоявшейся 2 июня в Петербурге, поделилась телеведущая и модель Светлана Бондарчук в своем Telegram-канале.

Экс-главред журнала Hello! и бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука оставила под постом трогательное пожелание молодоженам — «бесконечной любви». Напомним, что пара Буланова — Руднев вместе уже три года, а предложение популярной певице бизнесмен сделал в ноябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж. Избранником звезды российской эстрады стал предприниматель Валерий Руднев.
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