Появились кадры свадебного танца Татьяны Булановой и бизнесмена Валерия Руднева

Экс-главред журнала Hello! и бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука оставила под постом трогательное пожелание молодоженам — «бесконечной любви». Напомним, что пара Буланова — Руднев вместе уже три года, а предложение популярной певице бизнесмен сделал в ноябре 2022 года.