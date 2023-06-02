Пригожин пообещал Собчак показать систему наказаний в учебном центре ЧВК «Вагнер» и ответить на неудобные вопросы

Телеведущая также хотела бы задать Пригожину несколько вопросов «как открытому к общению со СМИ человеку» и впоследствии опубликовать видеоинтервью. Основатель ЧВК «Вагнер» в ироничной форме подтвердил готовность показать Собчак учебный центр «оркестра» и заверил, что готов ответить на ее вопросы, в том числе на неудобные.