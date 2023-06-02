Пригожин пообещал Собчак показать систему наказаний в учебном центре ЧВК «Вагнер» и ответить на неудобные вопросы

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин с иронией ответил на сообщение телеведущей Ксении Собчак о готовности посетить учебный центр «оркестра». Заявление предпринимателя опубликовал Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».
Журналистка обратилась к основателю военной компании с благодарностью за «личный и оперативный ответ» на новость в одном из изданий. Собчак восхитилась работой пресс-службы предпринимателя и выразила готовность посетить учебный центр ЧВК «Вагнер».
«С готовностью приеду в учебный центр ЧВК "Вагнер", чтобы узнать об организации системы наказаний, в том числе за кражу 13 тысяч рублей, а также работы и условий труда», – написала в запросе журналистка.
Телеведущая также хотела бы задать Пригожину несколько вопросов «как открытому к общению со СМИ человеку» и впоследствии опубликовать видеоинтервью. Основатель ЧВК «Вагнер» в ироничной форме подтвердил готовность показать Собчак учебный центр «оркестра» и заверил, что готов ответить на ее вопросы, в том числе на неудобные.
«Ксения Анатольевна, за язык поймали, учебный центр придется показать, систему наказаний тоже. Все будет по жесткачу, так что готовьте себе какие-нибудь непромокаемые хирургические халаты и вещи. Что касается интервью, интервью давать не буду, на вопросы отвечу, на ходу, на ногах. Полчаса, думаю, будет достаточно. Готовьте неудобные вопросы, как вы любите», – отметил бизнесмен.
Основатель ЧВК «Вагнер» попросил Собчак обойтись без гламура и поставил одно условие. Пригожин настаивает, чтобы видео не публиковалось в сервисе YouTube, а появилось в российских соцсетях.