Баскетболист Валиев перенес операцию на больном колене

Форвард профессионального баскетбольного клуба «МБА» Евгений Валиев успешно перенес операцию на своем больном колене.
Как сообщает сайт sports.ru, после работы хирурга, все проблемы коленного сустава спортсмена были устранены.
«Операция прошла успешно в Клиническом госпитале на Яузе», - комментирует ситуацию агент игрока.
Восстановление Валиева, после хирургического вмешательства, по оценкам экспертов займет примерно 2,5 месяца. После выздоровления форвард вернется на площадку и сможет выступать уже в следующем сезоне.
Ранее баскетбольный клуб УНИКС впервые в истории стал победителем кубка Единой лиги ВТБ.