Президент Украины Зеленский потерял надежду на вступление в НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет становиться членом альянса, пока продолжается конфликт на ее территории. Об этом сообщает издание BBC.
В ходе совместного брифинга с президентом Эстонии Аларом Карисом он заявил, что Украина не желает втягивать другие страны в конфликт. Именно поэтому она не станет членом альянса в обозримом будущем. Он подчеркнул, что такое решение обусловлено не отсутствием желания, а невозможностью такого шага.
«Мы не будем членами НАТО, пока идет эта война. Не потому, что не хотим, а потому, что это невозможно».
Присоединение к НАТО означает, что Украина будет защищена альянсом в соответствии с пятой статьей о коллективной обороне.
Ранее СМИ сообщили, что Украина может лишиться поддержки Запада в случае провала контрнаступления.