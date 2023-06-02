Президент Украины Зеленский потерял надежду на вступление в НАТО

В ходе совместного брифинга с президентом Эстонии Аларом Карисом он заявил, что Украина не желает втягивать другие страны в конфликт. Именно поэтому она не станет членом альянса в обозримом будущем. Он подчеркнул, что такое решение обусловлено не отсутствием желания, а невозможностью такого шага.