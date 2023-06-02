Власти Белоруссии сообщили о плановой ротации воинских частей и подразделений

Власти Белоруссии сообщили о продолжении реализации мероприятий по повышению боевых возможностей соединений и воинских частей на территории республики. Речь идет, в том числе, о завершении поставки в ВС очередного комплекта ЗРК С-400 из России.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Беларусь. Кроме завершения поставки С-400, проводится плановая ротация воинских частей и подразделений российской составляющей РГВ(С). В ведомстве подчеркнули, что на территорию Белоруссии комбинированным способом прибывают личный состав, вооружение, а также техника из состава общевойсковых и танковых соединений Вооруженных Сил РФ.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке Западом плана по силовому захвату власти в республике. Об этом политик заявил в ходе встречи с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ, сообщала «Вечерняя Москва».