Власти Белоруссии сообщили о плановой ротации воинских частей и подразделений

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Беларусь. Кроме завершения поставки С-400, проводится плановая ротация воинских частей и подразделений российской составляющей РГВ(С). В ведомстве подчеркнули, что на территорию Белоруссии комбинированным способом прибывают личный состав, вооружение, а также техника из состава общевойсковых и танковых соединений Вооруженных Сил РФ.