«Благодарю за быструю и бдительную реакцию»: Пригожин с иронией ответил Собчак на сообщение о переводе денег с карты бойца ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил благодарность журналистке Ксении Собчак за оперативную реакцию на инцидент с кражей у сотрудника компании с позывным Мегарс денежных средств в размере 13 тысяч рублей. Ответ бизнесмена приводит его пресс-служба.
Боец, по словам предпринимателя, проходил подготовку в учебном центре ЧВК «Вагнер», начиная с 5 мая. У него был ежедневный доступ к телефону, а когда стало известно о пропаже денег, было проведено расследование.
«Согласно этому рапорту, было быстро найдено, на какую карточку переведены деньги. Данный сотрудник также находился в одном месте с тем, у кого были похищены деньги», — подчеркнул Пригожин.
Бизнесмен уточнил, что служба безопасности уже выдвинулась на место дислокации сотрудника, чтобы выяснить, жив он или нет, а также узнать, по какой причине были переведены деньги. Пригожин охарактеризовал инцидент как «чудовищное преступление», за которое виновные понесут заслуженное наказание.
«Будем вам благодарны за любую информацию, которую вы будете выкладывать в отношении подобных чудовищных случаев, как этот, где у сотрудника с мобильного телефона, мы выясняем, по его поручению или нет, была переведена сумма в 13 тысяч рублей», — заявил предприниматель.
Основатель «оркестра» также обратился к читателям блога Собчак. Пригожин призвал «парней» вступать в ряды ЧВК «Вагнер» и не бояться никаких краж, так как виновные в любом случае будут найдены, а деньги возвращены.