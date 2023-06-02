«Благодарю за быструю и бдительную реакцию»: Пригожин с иронией ответил Собчак на сообщение о переводе денег с карты бойца ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен уточнил, что служба безопасности уже выдвинулась на место дислокации сотрудника, чтобы выяснить, жив он или нет, а также узнать, по какой причине были переведены деньги. Пригожин охарактеризовал инцидент как «чудовищное преступление», за которое виновные понесут заслуженное наказание.