Владимир Зеленский объяснил причину задержек поставок ЗРК Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на нехватку средств контроля воздуха, и объяснил причину задержек в поставках ЗРК Patriot. Об этом сообщил сайт РИА Новости.
Так, лидер Украины уверяет, что страна оказалась в очереди на поставки самих комплексов и ракет для них.
«Мы уже видим, без какого количества Patriot нам будет сложно», - заявляет политик.
Количество оборонных комплексов на данный момент не может обеспечить полную защиту неба Украины, а «75% поражения целей» недостаточно, ведь амбиции президента стремятся ко всем 100%.
Сам вопрос поставок уже поднимался Зеленским со странами Скандинавии и Западной Европы, но он «на начальной стадии формирования».
Ранее президент Украины пообещал начать публичную войну со странами, поддерживающими Россию.