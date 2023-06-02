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Владимир Зеленский объяснил причину задержек поставок ЗРК Patriot

Политика
Владимир Зеленский объяснил причину задержек поставок ЗРК Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на нехватку средств контроля воздуха, и объяснил причину задержек в поставках ЗРК Patriot. Об этом сообщил сайт РИА Новости.

Так, лидер Украины уверяет, что страна оказалась в очереди на поставки самих комплексов и ракет для них.

«Мы уже видим, без какого количества Patriot нам будет сложно», - заявляет политик.

Количество оборонных комплексов на данный момент не может обеспечить полную защиту неба Украины, а «75% поражения целей» недостаточно, ведь амбиции президента стремятся ко всем 100%.

Сам вопрос поставок уже поднимался Зеленским со странами Скандинавии и Западной Европы, но он «на начальной стадии формирования».

Ранее президент Украины пообещал начать публичную войну со странами, поддерживающими Россию.
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