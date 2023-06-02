Зеленский потеряет поддержку Запада в случае провала контрнаступления ВСУ, заявил обозреватель The Hill Дресс

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины спровоцирует ослабление поддержки президента Владимира Зеленского со стороны Запада. Об этом заявил обозреватель The Hill Брэд Дресс.
В случае отсутствия серьезных успехов ВСУ в противостоянии ВС России международная поддержка Зеленского будет подорвана. По словам Дресса, это также подстегнет критиков продолжающихся боестолкновений и в конечном итоге сыграет на руку Кремлю.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против контрнаступления украинской армии в зоне СВО. Свою позицию он высказал в ходе эфира на радиостанции Kossuth.