«Доллар стал проблемой»: американист Дробницкий объяснил, зачем Байдену нужен «безлимитный» госдолг США

Тем не менее итоговый вариант соглашения устроил далеко не всех законодателей из обеих партий. Консервативные республиканцы остались недовольны из-за того, что в документе практически не были учтены требования в части сокращения бюджетных расходов. В свою очередь левое крыло Демократической партии не поддержало законопроект по причине ужесточения требований к получателям социальных пособий и отмене анонсированной Байденом масштабной налоговой реформы, которая должна была стать частью инфраструктурной программы Build Back Better.