«Доллар стал проблемой»: американист Дробницкий объяснил, зачем Байдену нужен «безлимитный» госдолг США

Сенат США поддержал законопроект по повышению потолка государственного долга Соединенных Штатов, который вчера был одобрен Палатой представителей. За документ проголосовали 63 сенатора.
Соглашение, которое было выработано в ходе переговоров между администрацией Байдена и спикером нижней палаты конгресса Кевином Маккарти, предусматривает отмену предела заимствований до 1 января 2025 года. Заключение сделки предотвратило грозивший США дефолт.
Тем не менее итоговый вариант соглашения устроил далеко не всех законодателей из обеих партий. Консервативные республиканцы остались недовольны из-за того, что в документе практически не были учтены требования в части сокращения бюджетных расходов. В свою очередь левое крыло Демократической партии не поддержало законопроект по причине ужесточения требований к получателям социальных пособий и отмене анонсированной Байденом масштабной налоговой реформы, которая должна была стать частью инфраструктурной программы Build Back Better.
Команда Белого дома планировала увеличить налоги для крупных корпораций и состоятельных граждан, что по оценкам должно было дать правительству дополнительные 3,5 триллиона долларов, которые пошли бы на воплощение в жизнь инфраструктурных проектов.
Также администрации Байдена пришлось пересмотреть планы по увеличению финансирования Федеральной налоговой службы. Вместо запланированных дополнительных 80 миллиардов долларов налоговики получат лишь 19 млрд.
«Республиканцы Палаты представителей успешно заблокировали каждый пенни повышения налогов президентом Байденом для семей, фермеров и малого бизнеса в рамках соглашения о потолке долга и защитили Закон о сокращении налогов и рабочих мест», — заявил республиканский конгрессмен Джейсон Смит.
В свою очередь представители Демократической партии уверяют, что увеличение корпоративных налогов и повышение ставок для состоятельных граждан поддерживает подавляющее большинство избирателей по обеим сторонам политического спектра.
«Эта программа чрезвычайно популярна среди двухпартийного большинства американского народа и позволила бы сократить дефицит на триллионы долларов без повышения налогов для тех, кто зарабатывает менее 400 тысяч долларов в год», — говорит представитель Белого дома Майкл Кикукава.
Необходимо отметить, что вопрос увеличения налогов уже становился предметом жарких дебатов в ходе предыдущих переговоров по увеличению потолка госдолга. Сейчас же возможность реализации этих планов отодвигается до конца 2025 года.
По мнению американиста Дмитрия Дробницкого, демократы лукавят, когда говорят о широкой поддержке налоговой реформы среди граждан Соединенных Штатов. На самом деле у представителей среднего класса есть большие опасения, что повышение налогов коснется в первую очередь именно их.
«Увеличение налогов — крайне непопулярная мера для всех американцев. Но, как всегда в таких ситуациях, демократы говорят о том, что самые богатые люди должны платить "свою честную долю". Но из виду, как всегда, упускается одна простая вещь: суммы, которые могут потратить богатые люди на налоговых консультантов несравнимы с тем, что может позволить средний класс. При американской системе налогообложения никогда было так, чтобы увеличение налогов коснулось только богатых. Поэтому все опасаются, что это будет увеличением налогов для среднего класса. Более того, план нанять 80 тысяч новых налоговых агентов — мера, которая осталась из всего налогового пакета Байдена — всех очень нервирует», — уверен политолог.
При этом эксперт подчеркивает, что разговоры о налоговой реформе поднимаются в Вашингтоне с изрядной периодичностью. Однако до практических шагов дело доходит крайне редко, поскольку американская фискальная система крайне забюрократизирована и является продуктом соглашений многочисленных финансовых и политических кланов.
«Все знают, что она несовершенна, что ее надо менять, но сделать это практически нереально, потому что это связано со столкновением кучи разных интересов, которые имеют отношения к большим деньгам и большим политическим проектам. Начинают "прикручивать" какие-то мелкие изменения, но они в итоге тоже упираются в политические разногласия.
Система, которая держится на "заплатках", — политически коррупционна, и ее всегда можно выкрутить в свою сторону. Налоговая система обрастает повышающимися сложностями. Единственные реформы, которые прошли — это реформы Рейгана и Трампа, которые снизили налоги для всех и снизили административное давление на бизнес», — объясняет Дробницкий.
Соединенные Штаты стали заложниками раздутых пузырей в экономике, которые долгое время позволяли Вашингтону демонстрировать собственную экономическую мощь. В реальности американский ВВП раздут из-за непомерно высокой стоимости на большинство товаров и услуг, которые заказывает государство. Сюда же можно отнести сектор здравоохранения, страхования, рынок недвижимости и многое другое.
«Все разговоры о сбалансированном бюджете, снижении дефицита — они очень смешно выглядят. Дефицит бюджета Соединенных Штатов год от года растет. Все произносят хорошие слова, но при этом понимают, что деньги можно только напечатать. Заработать их, сбалансировать бюджет — это вообще не про Соединенные Штаты сейчас.
Бюджет "дяди Сэма" огромен, и все, что "дядя Сэм" заказывает, за это выставляют счета, которые нигде в другой стране не выставят. В результате это приводит к тому, что отдельные категории граждан начинают жить хорошо, но при этом все становится жутко дорогим. Например, самолеты стоят в 3,5-4 раза дороже, чем если бы их делали в Европе, не говоря о России и Китае. И это не лечится совсем — надо менять всю систему целиком, но сделать это просто некому, поэтому решения не будет. Пока договоренность о госдолге выглядит так, что они свои частные интересы соблюли, но за это будет отвечать тот, кто в 2025 году вступит на президентский пост, а мы два года еще как-нибудь протянем», — уверен американист.
В целом даже принятие налоговой реформы никак не повлияет на зависимость США от заемных денег. И это прекрасно понимают американские законодатели, которые рассуждают о необходимости изменения фискальной системы. Поэтому даже Белый дом не особо протестует против ее отмены.
«Все прекрасно понимают, что сколько ни собирай налогов, все равно допечатывать придется. Никакими налогами дефицит американского бюджета не покрыть. Даже если сейчас "ноль" поставить бюджет оборонного ведомства, все равно бюджет будет дефицитным. А это радикальная проблема. И обслуживание госдолга по итогам 2023 финансового года будет близко к триллиону долларов. И это еще всерьез не пришли последствия раздачи "вертолетных денег" — тех триллионов долларов, которые были потрачены в период COVID-19. В основании всего лежит то, что позволяло США так жирно жить все эти годы — доллар. Он сам стал проблемой», — резюмировал Дмитрий Дробницкий.